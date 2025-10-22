x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Международный суд в Гааге: Израиль не доказал, что среди сотрудников UNRWA были боевики ХАМАСа

Газа
ООН
Израиль
время публикации: 22 октября 2025 г., 17:29 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 17:32
Международный суд в Гааге: Израиль не доказал, что среди сотрудников UNRWA были боевики ХАМАСа
AP Photo/Peter Dejong

Международный суд в Гааге в среду, 22 октября, огласил консультативное заключение, в котором говорится, что Израиль обязан обеспечить удовлетворение основных потребностей гражданского населения в секторе Газы.

Коллегия из 11 судей постановила, что Израиль обязан содействовать работе гуманитарных организаций, включая агентство UNRWA. Судьи заявили, что Израиль не предоставил убедительных доказательств того, что значительное число сотрудников UNRWA являются членами ХАМАСа.

Решение было вынесено по запросу Генеральной ассамблеи ООН, которая просила суд разъяснить правовые обязательства Израиля как оккупирующей страны в отношении гуманитарных миссий, в том числе миссий ООН.

Запрос был вызван принятым в Израиле в 2023 году законом, запрещающим деятельность UNRWA на своей территории.

Консультативное заключение суда не имеет обязательной юридической силы.

