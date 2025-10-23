x
Израиль

В Эйлатских скалах спасли нубийского горного козла, сломавшего ногу

Животные
Эйлат
Заповедники/парки
время публикации: 23 октября 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 10:54
Хен Топикян, Управление природы и парков Израиля
В скалах неподалеку от гостиницы "Орхидея" в Эйлате состоялась сложная спасательная операция, в которой приняли участие сотрудники Управления природы и парков, полиция и отряд спасателей Эйлата.

Сотрудники отеля связались с Управлением и сообщили, что на скале над гостиницей терпит бедствие дикое животное: нубийский горный козел хромал, оступался и раз за разом скатывался по склону.

Инспектор Управления природы и парков Хен Топикян, прибыв на место происшествия, нашел козла раненым: животное ковыляло, волоча переднюю ногу. На морде и груди козла были раны. Топикян вызвал ветеринарную бригаду и сотрудников заповедника "Хай Бар Йотвата" для помощи.

Совместно с полицией и спасателями они осторожно подняли козла на носилках и спустили его вниз, после чего отвезли пострадавшего в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане.

В Управлении природы и парков напомнили, что нубийский горный козел обитает, в основном, в Иудейской пустыне, в Негеве и в горах Эйлата. Благодаря усилиям по сохранению вида, этих животных также расселили на Голанских высотах. Нубийский горный козел является символом Управления природы и парков Израиля, в мире он находится под угрозой вымирания.

