Житель Бат-Яма арестован за серийные ограбления пожилых людей

Сотрудники полиции округа Яркон арестовали подозреваемого в ограблении 70-летнего мужчины в торговом центре "Рамат-Авив". При обыске у него найдены вещи, предположительно, похищенные у пострадавшего и у других жертв.

Расследование началось после заявления о том, что подозреваемый толкнул пожилого мужчину, чтобы отнять у него мобильный телефон. Установив личность подозреваемого при помощи камер видеонаблюдения, полицейские обнаружили его в Тель-Авиве и провели задержание.

Подозреваемый – 46-летний житель Бат-Яма, – причастен к нескольким аналогичным преступлениям. При обыске у него обнаружили мобильный телефон и кредитные карты, похищенные у двух пожилых женщин. Владелиц имущества вызвали в полицию, чтобы оформить жалобы.

В ходе расследования выяснилось, что около полутора недель назад в том же торговом центре подозреваемый украл мобильный телефон у еще одного человека.

После допроса подозреваемого поместили под стражу, полиция будет просить продлить его арест.