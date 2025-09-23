x
23 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ снова призывает жителей Газы покинуть город, разбросаны листовки

Газа
Война "Железные мечи"
ЦАХАЛ
время публикации: 23 сентября 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 11:32
ЦАХАЛ снова призывает жителей Газы покинуть город, разбросаны листовки
AP Photo/Hatem Moussa

Армия обороны Израиля разбросала с воздуха листовки в центре города Газа и вновь призвала жителей покинуть этот район, передает телеканал "Аль-Арабия".

22 сентября публиковался текст обращения на арабском языке, содержащегося в этих листовках: "Если вы не являетесь членом военного крыла ХАМАСа, Армия обороны Израиля делает все возможное, чтобы не причинить вам вреда, и позволяет вам и вашей семье немедленно эвакуироваться на юг из города Газа, который стал опасной зоной боевых действий".

Ранее ЦАХАЛ неоднократно предоставлял жителям города Газа возможность эвакуироваться, обеспечивая безопасные проходы и проезды на юг.

По данным ЦАХАЛа, из города Газа эвакуировались более 550 тысяч человек.

Израиль
