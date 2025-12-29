Песков: переговоры на финальной стадии, но Россия настаивает на выводе ВСУ из Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что мир стал значительно ближе, а переговоры об урегулировании в Украине находятся на финальной стадии. Заявление было сделано после переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос, согласны ли с этой оценкой в Кремле, представитель Владимира Путина заявил: "Конечно". Когда у Пескова уточнили, о каком варианте идет речь, – том, который в начале декабря был предложен Трампом, или обнародованным Зеленским несколько дней назад, чиновник отказался конкретизировать.

При этом Песков повторил российское требование: условием прекращения боевых действий является уход украинских войск из Донбасса. "Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей", – подчеркнул он.

Представителю Путина был задан вопрос, касается ли требование выхода войск также Херсонской и Запорожской областей. Он вновь отказался конкретизировать, но процитировал Трампа, заявившего, что Украина теряет земли и продолжит терять их дальше.