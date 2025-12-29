В руководстве "Аводы" собирают подписи за уход Мерав Михаэли из Кнессета

Члены руководства партии "Авода" ("Демократы") утверждают, что бывшая председатель партии Мерав Михаэли длительное время отсутствует как в Кнессете и полностью игнорирует работу партии. Они продвигают официальное требование к Михаэли сдать депутатский мандат, освободив место другому представителю партии.

Как сообщает Walla, инициаторы процесса отстранения утверждают, что Мерав Михаэли не участвует ни в какой партийной деятельности, полностью отстранилась от партии и превратила Кнессет в удобное место получения зарплаты.

В письме, которое цитирует издание, сказано, что посещаемость Михаэли существенно ниже, чем других членов фракции, она находится на последнем месте по количеству посещений заседаний парламентских комиссий, а по посещаемости среди депутатов она ниже сотой позиции.

Параллельно с этим, по утверждению недовольных "аводинцев", Михаэли не появляется в СМИ, не посещает демонстрации протеста, не дает интервью. При этом она занимает 25% ресурсов партии – и впустую тратит ценное место в парламенте "в разгар борьбы за облик Государства Израиль".