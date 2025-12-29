Поданы обвинения против педофила, охотившегося на девочек в мессенджерах

Государственная прокуратура подала в окружной суд в Лоде обвинительное заключение против 26-летнего Ицхака Панте из Нетании, которому вменяется сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетних в интернете. По данным обвинительного заключения, Панте действовал в период с мая по декабрь 2025 года в мессенджерах Omegle, Instagram и TikTok.

Он создал фальшивые аккаунты, в которых выдавал себя за подростков в возрасте 13-18 лет. С этих аккаунтов он переписывался с восемью несовершеннолетними девочками, вел с ними беседы сексуального содержания и убеждал девочек сниматься в обнаженном и полуобнаженном виде и отправлять ему фотографии и видео.

Он также убеждал своих собеседниц совершать с собой на камеру различные действия сексуального характера, иногда с использованием различных предметов. Обвиняемый также отправлял девочкам фотографии и видео своего полового органа.

Каждая из девочек была убеждена, что она поддерживает связь с ровесником, с которым состоит в романтических отношениях. Таким образом, обвиняемый использовал неопытность и наивность девочек, манипулировал ими и принуждал к совершению сексуальных актов для его удовлетворения.

Суд несколько раз продлевал срок содержания обвиняемого под стражей, с обвинительным заключением в суд также подана просьба оставить его под арестом до завершения судебных разбирательств.

Расследование было начато после жалобы пострадавших в отдел кибербезопасности 105.