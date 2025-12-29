ХАМАС подтвердил гибель Абу Убайды, Мухаммада Синуара и других командиров

Руководство "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (военное крыло террористической организации ХАМАС) опубликовало заявление, в котором признало гибель ряда высокопоставленных представителей группировки, ликвидированных ранее ЦАХАЛом.

Подтверждена гибель следующих командиров:

1) Хузайфа Самир Абдалла аль-Кахлут ("Абу Убайда"), многие годы был спикером "бригад";

2) Раэд Хусейн Саад ("Абу Муаз"), глава производственного штаба боевого крыла террористической организации ХАМАС и один из организаторов "черной субботы";

3) Мухаммад Синуар ("Абу Ибрагим"), лидер "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" и правительства ХАМАСа в Газе, ликвидирован в Хан-Юнисе 13 мая 2025 года (его ликвидация подтверждалась и ранее, но впервые опубликовано его недавнее фото);

4) Мухаммад Шабана ("Абу Анас"), командир "Бригады "Рафах";

5) Хикм аль-Иса ("Абу Умар ас-Сури"), начальник штаба боевого обеспечения ХАМАСа, один из руководителей атаки 7.10.2023.

Последним из перечисленных был ликвидирован Раэд Саад. И ХАМАС подчеркивает, что он был убит израильскими военными уже во время действия режима "прекращения огня".

Примечательно, что заявление "бригад Касама" было озвучено их новым спикером, который взял тот же псевдоним – "Абу Убайда". Лицо его было скрыто.

В своем выступлении новый "Абу Убайда" назвал нападение террористов на Израиль 7 октября 2023 года "оглушительным взрывом в лицо несправедливости, угнетения и блокады". Он также подчеркнул, что это нападение, получившее условное название "Потоп Аль-Аксы", вновь вывело на первый план задачи "сопротивления". Прекращение огня в Газе, вступившее в силу более двух месяцев назад, он назвал "плодом стойкости" жителей сектора. "Абу Убайда" призвал к продолжению "сопротивления" и выразил благодарность от имени ХАМАСа тем, кто поддержал ХАМАС в Йемене, Ливане, Ираке, Иране, Иордании и других странах. Была также выражена благодарность "свободным людям мира", выходившим на акции в поддержку Газы – особенно в этом контексте была отмечена "флотилия свободы". Завершил свое выступление он призывом к "спасению Газы" и противостоянию Израилю, который стремится "сделать страны региона воротами для того, что он называет "Великой Израиль"".