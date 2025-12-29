Массовые демонстрации в Тегеране из-за резкого падения курса риала

В Тегеране второй день продолжаются манифестации против ухудшения экономического положения и роста инфляции. Главную роль в них играют торговцы, а центром выступлений стали рынки и торговые улицы.

Участники демонстраций призывают к отставке президента Масуда Пезешкиана и скандируют другие антиправительственные лозунги. Полиция применяет средства для разгона демонстраций. Юридическая система предупреждает о наказаниях для тех, кто способствует "экономическому хаосу".

Правительственные СМИ утверждают, что выступления инспирированы из-за рубежа. Агентство Fars, связанное с Корпусом стражей Исламской революции, утверждает, что речь идет о части обширной кампании, призванной превратить критику экономического положения в политические беспорядки.

28 декабря курс национальной валюты обрушился до 1445000 риала за доллар. С начала года инфляция в Иране, по официальным данным, составила 52%, а стоимость продовольствия выросла на две трети. Президент признал, что государство не в состоянии компенсировать гражданам рост цен.