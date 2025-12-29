Врач, два десятилетия насиловавший своих дочерей, приговорен к 31 году тюрьмы

Окружной суд в Лоде вынес беспрецедентно жесткий приговор в отношении врача, который был признан виновным в многолетнем и систематическом сексуализированном насилии в отношении двух своих дочерей. Обвиняемый приговорен к 31 году тюремного заключения, он также обязан выплатить пострадавшим компенсацию в сумме 438 тысяч шекелей.

По материалам суда, обвиняемый, работавший семейным врачом в центральной части Израиля, на протяжении 23 лет насиловал своих дочерей, с их детства и до достижения ими совершеннолетия. Он был признан виновным по 22 пунктам обвинения, включая растление малолетних членов семьи, попытки изнасилования, совершение развратных действий, нападения и другие преступления.

Обвинитель указывал, что преступник использовал свое положение и власть над детьми, юный возраст дочерей, их беззащитность и наивность, их абсолютное доверие, которое они испытывали к нему как к отцу, полный контроль над ними и их страх за судьбу семьи, чтобы делать с ними все что угодно и подчинять их своим извращенным фантазиям. Каждая из девочек воспринималась им как вещь, как инструмент для удовлетворения его желаний, преступления совершались с применением физического и психологического насилия.

Прокуратура просила приговорить обвиняемого к 37 годам тюрьмы и выплате максимальной компенсации потерпевшим, поскольку речь идет об одном из самых серьезных дел о сексуализированном насилии, рассмотренных в судебной системе Израиля.

Суд полностью доверился показаниям потерпевших и полностью отверг все попытки отрицания, обвинения в лжи и дискредитации, которые были предприняты против них. В решении суда упоминается огромная цена, которую девушки заплатили и продолжают платить – в эмоциональном, семейном и социальном плане – до сих пор. По сути, обвиняемый сломал и растоптал детство своих дочерей.