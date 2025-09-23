x
23 сентября 2025
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 сентября 2025
|
23 сентября 2025
|
последняя новость: 13:00
23 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 67-летняя Хавива Вашди

Полиция
Розыск
время публикации: 23 сентября 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 11:55
Внимание, розыск: пропала 67-летняя Хавива Вашди
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 67-летней Хавивы Вашди. В последний раз ее видели утром 22 сентября в районе Киряьт а-Йовель в Иерусалиме. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65 (другие приметы не указаны).

Описание одежды и обуви: рубашка с короткими рукавами и цветочным принтом, длинные серые брюки, светлые туфли. При себе имела темную сумочку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683200.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook