Внимание, розыск: пропала 67-летняя Хавива Вашди

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 67-летней Хавивы Вашди. В последний раз ее видели утром 22 сентября в районе Киряьт а-Йовель в Иерусалиме. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65 (другие приметы не указаны).

Описание одежды и обуви: рубашка с короткими рукавами и цветочным принтом, длинные серые брюки, светлые туфли. При себе имела темную сумочку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683200.