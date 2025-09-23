В столкновениях возле Рамаллы убит житель ПА. ЦАХАЛ расследует инцидент

Возле деревни Аль-Мугайир, возле Рамаллы, произошли столкновения, в которых участвовали арабы и еврейские поселенцы. С одной из сторон было применено огнестрельное оружие, был тяжело ранен 20-летний житель ПА.

Министерство здравоохранения ПА позднее сообщило, что 20-летний Саид Мурад Насан скончался от полученного ранения.

Палестинская сторона утверждает, что стреляли евреи.

Комментируя этот инцидент, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на пастбище в Биньямине десятки палестинских арабов напали на израильтян. Военнослужащий, находившийся в увольнительной и одетый в гражданское, открыл огонь по нападавшим. ЦАХАЛ проводит расследование инцидента.