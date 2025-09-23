В Умм Эль-Фахме при разгоне демонстрации пострадал полицейский
время публикации: 23 сентября 2025 г., 21:02 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 21:02
В Умм эль-Фахме состоялась акция протеста против действий Израиля в секторе Газы и на Западном берегу. Полиция объявила мероприятие незаконным и потребовала от собравшихся разойтись.
Сообщается о задержании четырех демонстрантов за нарушение общественного порядка.
Во время разгона демонстрации пострадал полицейский, ему была оказана медицинская помощь.