В Умм Эль-Фахме при разгоне демонстрации пострадал полицейский

В Умм эль-Фахме состоялась акция протеста против действий Израиля в секторе Газы и на Западном берегу. Полиция объявила мероприятие незаконным и потребовала от собравшихся разойтись.

Сообщается о задержании четырех демонстрантов за нарушение общественного порядка.

Во время разгона демонстрации пострадал полицейский, ему была оказана медицинская помощь.