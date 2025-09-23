x
23 сентября 2025
На пляже в Тель-Авиве из воды вытащили пожилого мужчину, он в критическом состоянии

время публикации: 23 сентября 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 08:48
На пляже в Тель-Авиве из воды вытащили пожилого мужчину, он в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 23 сентября в Тель-Авиве в районе пляжа Тель-Барух из воды вытащили мужчину примерно 70 лет в бессознательном состоянии, он не дышал, пульс не прощупывался.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом". Парамедики реанимировали пострадавшего и доставили его в больницу "Ихилов". Состояние мужчины критическое.

Высота волн в восточном Средиземноморье сегодня достигает 0,5 м. Температура воды – 29 градусов. На пляжах в день празднования Рош а-Шана множество отдыхающих.

