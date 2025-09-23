Из больниц "Пория" и "Ихилов" сообщили о смерти двух мужчин, захлебнувшихся при купании

Утром 23 сентября была констатирована смерть двух мужчин, доставленных в больницы в бессознательном состоянии – с побережья Кинерета и с побережья Средиземного моря.

В больнице "Пория" в Тверии констатирована смерть 48-летнего жителя Бат-Яма. Его вытащили из воды на пляже "Цинбари" (Кинерет). Отмечается, что мужчина купался за пределами официального пляжа.

Позже в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве была констатирована смерть мужчины примерно 70 лет, которого вытащили из воды на пляже "Тель-Барух".

В восточном Средиземноморье и на пляжах Кинерета сегодня штиль. Температура воды – 29 градусов. На пляжах в день празднования Рош а-Шана множество отдыхающих.