Падение с высоты в Ашдоде. Мужчина в тяжелом состоянии

Мужчина в возрасте 40 лет упал утром в пятницу, 24 апреля, с высоты третьего этажа дома на улице а-Рав Маймон в Ашдоде.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА обнаружили мужчину, лежащего во дворе жилого дома в полном сознании с тяжёлыми травмами по всему телу.

После оказания первой помощи пострадавший был доставлен в больницу "Асута" в Ашдоде. Его состояние оценивается как тяжелое.