EADaily: Моргенштерн прошел гиюр в Израиле и принял иудейское имя

Рэпер Моргенштерн (урожденный Алишер Валиев) прошел процедуру гиюра, завершившего его официальный переход в иудаизм, и сменил в Израиле имя. Как сообщает EADaily, после признания гиюра он получил имя Исраэль Иегуда Моргенштерн, получив соответствующие документы.

В последние годы Моргенштерн живет в Израиле. Из-за своей позиции по российскому вторжению в Украину он был признан в России иноагентом и объявлен в розыск за "неисполнение обязанностей иноагента".

В Израиле Исраэль Иегуда Моргенштерн вернулся к иудаизму, начал активно изучать религию и даже выступал с лекциями на тему Торы. Он принимал участие во многих благотворительных акциях во время войны.

В конце лета Моргенштерн анонсировал начало своего мирового тура.