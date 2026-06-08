EADaily: Моргенштерн прошел гиюр в Израиле и принял иудейское имя
время публикации: 08 июня 2026 г., 10:22 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 10:29
Рэпер Моргенштерн (урожденный Алишер Валиев) прошел процедуру гиюра, завершившего его официальный переход в иудаизм, и сменил в Израиле имя. Как сообщает EADaily, после признания гиюра он получил имя Исраэль Иегуда Моргенштерн, получив соответствующие документы.
В последние годы Моргенштерн живет в Израиле. Из-за своей позиции по российскому вторжению в Украину он был признан в России иноагентом и объявлен в розыск за "неисполнение обязанностей иноагента".
В Израиле Исраэль Иегуда Моргенштерн вернулся к иудаизму, начал активно изучать религию и даже выступал с лекциями на тему Торы. Он принимал участие во многих благотворительных акциях во время войны.
В конце лета Моргенштерн анонсировал начало своего мирового тура.
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