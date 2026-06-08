x
08 июня 2026
|
последняя новость: 11:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июня 2026
|
08 июня 2026
|
последняя новость: 11:22
08 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На выборах в Армении завершился подсчет голосов: победа Пашиняна

Армения
Россия
время публикации: 08 июня 2026 г., 11:07 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 11:08
На выборах в Армении завершился подсчет голосов: победа Пашиняна
AP Photo/Anthony Pizzoferrato

Центральная избирательная комиссия Армении завершила подсчет голосов на прошедших 7 июня парламентских выборах. Победу на них одержала прозападная партия "Гражданский договор", возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном. За нее отдали голоса 49,81% избирателей.

Пророссийская "Сильная Армения" Самвела Карапетяна получает 23,29% голосов, блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна – 9,94%. Электоральный барьер также преодолевает "Процветающая Армения" с 4% голосов.

Явка на выборах составила 59%. Согласно принятой в Армении системе, голоса, полученные партиями, не прошедшими в парламент, распределяются между теми, кто преодолел электоральный барьер, поэтому "Гражданский договор" получит в парламенте большинство.

Пашинян заявил, что речь идет об исторической победе и обещал продолжить развивать отношения с Западом, в то же время, не забывая и о связях с Россией. Говорил он и о сближении с Азербайджаном и Турцией, а также о необходимости борьбы с олигархией.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июня 2026

В Армении завершились парламентские выборы: Пашинян заявил о победе его партии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 июня 2026

Разворот от России? В Армении проходят парламентские выборы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 июня 2026

В Армении выпущены ордера на арест шестерых пророссийских кандидатов