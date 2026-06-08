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Ближний Восток

Багаи: "США не могли не знать об израильском ударе"

Иран
Война с Ираном
Израиль
США
время публикации: 08 июня 2026 г., 11:36 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 11:38
Багаи: "США не могли не знать об израильском ударе"
Wikipedia.org. Фото: Foad Ashtari/Mehr News Agency

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи усомнился в заявлениях, согласно которым администрация США была застигнута врасплох израильскими ударами по иранской территории.

"Никто не поверит, что израильский режим предпримет подобные действия без координации с США. Америка несет полную ответственность за эту агрессию, ей также придется отвечать за последствия любой эскалации", – добавил иранский чиновник.

По его словам, Иран располагает информацией, согласно которой Центральное командование вооруженных сил США принимало участие как в планировании удара, так и защите сионистского образования. "Это полностью подрывает доверие к США", – сказал он.

Ближний Восток
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