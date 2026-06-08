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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о масштабном ударе по системам ПВО Ирана. Видео

Иран
время публикации: 08 июня 2026 г., 10:42 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 10:48
ЦАХАЛ сообщил о масштабном ударе по системам ПВО Ирана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении масштабной операции против стратегических систем противовоздушной обороны иранского режима. Десятки истребителей ВВС Израиля действовали под руководством военной разведки АМАН и нанесли удары по ряду объектов на территории Ирана.

В ЦАХАЛе заявляют, что в последние месяцы Иран разместил новые системы ПВО в различных районах страны в рамках восстановления своих возможностей по обнаружению и отражению воздушных угроз после ущерба, нанесенного в ходе операции "Рычание льва". По данным армии, в результате нынешних ударов эти системы были уничтожены.

В ЦАХАЛе также заявили, что операция нанесла дополнительный ущерб системе противовоздушной обороны Ирана и расширила свободу действий израильских ВВС в иранском воздушном пространстве.

Израиль
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