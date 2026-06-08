Wizzair приостанавливает полеты в Израиль до 10 июня
время публикации: 08 июня 2026 г., 12:12 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 12:12
На фоне эскалации ситуации в сфере безопасности венгерская авиакомпания Wizzair сообщила клиентам о временной приостановке полетов в Израиль в понедельник и вторник, 8 и 9 июня.
Согласно заявлению перевозчика, возобновление рейсов в Израиль в настоящее время запланировано на 10 июня, однако сроки могут быть изменены в зависимости от развития ситуации.
В компании подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом. Перевозчик продолжает следить за развитием событий и поддерживает постоянный контакт с компетентными органами.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2026