Wizzair приостанавливает полеты в Израиль до 10 июня

На фоне эскалации ситуации в сфере безопасности венгерская авиакомпания Wizzair сообщила клиентам о временной приостановке полетов в Израиль в понедельник и вторник, 8 и 9 июня.

Согласно заявлению перевозчика, возобновление рейсов в Израиль в настоящее время запланировано на 10 июня, однако сроки могут быть изменены в зависимости от развития ситуации.

В компании подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом. Перевозчик продолжает следить за развитием событий и поддерживает постоянный контакт с компетентными органами.