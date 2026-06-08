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Экономика

Wizzair приостанавливает полеты в Израиль до 10 июня

Война с Ираном
Авиация
время публикации: 08 июня 2026 г., 12:12 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 12:12
Wizzair приостанавливает полеты в Израиль до 10 июня
Moshe Shai/FLASH90

На фоне эскалации ситуации в сфере безопасности венгерская авиакомпания Wizzair сообщила клиентам о временной приостановке полетов в Израиль в понедельник и вторник, 8 и 9 июня.

Согласно заявлению перевозчика, возобновление рейсов в Израиль в настоящее время запланировано на 10 июня, однако сроки могут быть изменены в зависимости от развития ситуации.

В компании подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом. Перевозчик продолжает следить за развитием событий и поддерживает постоянный контакт с компетентными органами.

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