Силы бригады "Цанханим" ликвидировали шестерых боевиков "Хизбаллы"
время публикации: 24 апреля 2026 г., 20:27 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 20:49
Силы бригады "Цанханим" под командованием 98-й дивизии выявили и ликвидировали шестерых вооруженных террористов организации "Хизбалла", действовавших в Бинт-Джбейле, на юге Ливана.
Между террористами и израильскими военнослужащими завязалась перестрелка, в ходе которой бойцы ликвидировали двоих террористов.
Затем силы ЦАХАЛа нанесли удар по зданию, в котором находились боевики. В результате этого удара были ликвидированы четверо террористов. Потерь среди сил ЦАХАЛа нет.
Данный инцидент является еще одним грубым нарушением соглашения о прекращении огня со стороны террористической организации "Хизбалла".