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Спорт

Израильский депутат пожаловался ФИФА на сборную Ирана

ЧМ по футболу 2026
Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 10 июня 2026 г., 07:25 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 07:25
Израильский депутат пожаловался ФИФА на сборную Ирана
AP Photo/Gregory Bull

Израильский депутат Симон Дэвидсон направил официальное письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, сообщает "Исраэль а-Йом".

Он выразил обеспокоенность "по поводу привнесения политических нарративов в самое важное спортивное соревнование мира".

Письмо направлено после появления футболистов сборной Ирана со значками и политическими посланиями.

Иранцы прибыли в США со значками на куртках "в память о жертвах ракетного удара по начальной школе, произошедшего 28 февраля".

В письме израильского депутата говорится, что "по всему миру с нетерпением ждут турнира, который воплощает в себе ценности честной игры, единства, взаимного уважения и международной дружбы. Футбол обладает уникальной способностью объединять людей, преодолевая политические, религиозные и культурные разногласия

А недавние сообщения о публичной демонстрации иранской командой символов и посланий, связанных с текущими политическими и военными событиями, вызывают опасения по поводу внедрения политических нарративов в самое важное спортивное соревнование в мире".

Спорт
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