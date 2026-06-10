Израильский депутат пожаловался ФИФА на сборную Ирана

Израильский депутат Симон Дэвидсон направил официальное письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, сообщает "Исраэль а-Йом".

Он выразил обеспокоенность "по поводу привнесения политических нарративов в самое важное спортивное соревнование мира".

Письмо направлено после появления футболистов сборной Ирана со значками и политическими посланиями.

Иранцы прибыли в США со значками на куртках "в память о жертвах ракетного удара по начальной школе, произошедшего 28 февраля".

В письме израильского депутата говорится, что "по всему миру с нетерпением ждут турнира, который воплощает в себе ценности честной игры, единства, взаимного уважения и международной дружбы. Футбол обладает уникальной способностью объединять людей, преодолевая политические, религиозные и культурные разногласия

А недавние сообщения о публичной демонстрации иранской командой символов и посланий, связанных с текущими политическими и военными событиями, вызывают опасения по поводу внедрения политических нарративов в самое важное спортивное соревнование в мире".