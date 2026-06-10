КСИР сообщил об ударах по "американским целям" в Бахрейне, Кувейте и Иордании

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по американским военным объектам в регионе в ответ на удары по целям в Иране, в свою очередь, нанесенные в ответ на сбитый иранцами вертолет Apache армии США над Ормузским проливом.

Иранские СМИ утверждают, что была атакована авиабаза "Али аль-Салем" в Кувейте. Армия Кувейта сообщила о перехвате воздушных целей, в то время как КСИР сообщает, что были атакованы ангары для истребителей F-35 и командный центр.

Сигналы воздушной тревоги прозвучали также в Бахрейне. Иорданские власти сообщили, что сбили пять ракет, запущенных из Ирана по территории королевства.

При этом корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Иран выпустил по американским объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании четыре баллистические ракеты, а также несколько беспилотников.

CENTCOM сообщает, что практически все запущенные из Ирана по странам региона ракеты и беспилотники были сбиты, сообщений о пострадавших не поступало.