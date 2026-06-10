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Минтранс требует от корпоративных автопарков сообщать о водителях, потребляющих медицинский каннабис

Транспорт
Автомобили
время публикации: 10 июня 2026 г., 07:43 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 07:46
Минтранс требует от корпоративных автопарков сообщать о водителях, потребляющих медицинский каннабис
Michael Giladi/Flash90

Министерство транспорта Израиля обязало ответственных за корпоративные автопарки (лизинговые автомобили, общественный транспорт, грузовой транспорт) сообщать о водителях, являющихся потребителями медицинской марихуаны.

Соответствующий циркуляр был разослан отделом минтранса по надзору и контролю за транспортными средствами и организациями.

Циркуляр был выпущен в связи с резким ростом количества потребителей медицинской марихуаны в последние годы. По данным министерства здравоохранения, в Израиле в настоящее время зарегистрировано около 140000 потребителей медицинского каннабиса. Число незарегистрированных пользователей неизвестно.

Помимо уведомления, ответственный за автопарк обязан передавать данные в лицензионный отдел, где информация будет изучена врачом этого отдела.

По существу, новое предписание офицерам по безопасности является расширением уже действующего в Израиле правила, обязывающего потребителей медицинского каннабиса самостоятельно уведомлять лицензионный отдел при получении разрешения на употребление.

Иными словами, если сам потребитель не инициирует такое уведомление, это обязан сделать ответственный офицер по безопасности.

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