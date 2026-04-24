Задержаны трое подозреваемых в причастности к убийству 58-летнего мужчины в Усфие

Полиция задержала троих подозреваемых в причастности к убийству 58-летнего мужчины в деревне Усфия, совершенном в четверг вечером.

Подозреваемые были доставлены на допрос, по окончании которого их поместили под стражу. В соответствии с потребностями расследования и его выводами полиция сегодня попросит продлить срок их ареста в мировом суде Хайфы.

С начала года в Израиле было совершено 103 убийства, в 94 случаях их жертвами были представители арабского сектора.