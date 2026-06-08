Кнессет передал борьбу с контрабандой в ведение ШАБАКа и ужесточил наказания

Депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении Закон об охране границ, кардинально меняющий подход страны к борьбе с контрабандой.

Согласно закону, контрабанда, осуществляемая путем незаконного пересечения границы (в отличие от пограничных переходов), будет квалифицироваться не как уголовно-гражданское правонарушение, а как преступление против государственной безопасности.

Соответственно, ответственность за борьбу с такой контрабандой будет передана от полиции Израиля общей службе безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛу.

Дела о контрабанде будут сразу направляться в окружные суды, а не в мировые, а максимальное наказание будет повышено до 9 лет тюрьмы.

Силовые структуры долгое время выступали против закона, однако изменили свою позицию на фоне резкого роста контрабанды оружия в Израиль из Египта и Иордании с применением дронов. По данным спецслужб, к росту контрабанды причастны враждебные государства, и в первую очередь – Иран.