x
08 июня 2026
|
последняя новость: 23:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июня 2026
|
08 июня 2026
|
последняя новость: 23:11
08 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кнессет передал борьбу с контрабандой в ведение ШАБАКа и ужесточил наказания

Контрабанда
время публикации: 08 июня 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 22:27
Кнессет передал борьбу с контрабандой в ведение ШАБАКа и ужесточил наказания
Пресс-служба ЦАХАЛа

Депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении Закон об охране границ, кардинально меняющий подход страны к борьбе с контрабандой.

Согласно закону, контрабанда, осуществляемая путем незаконного пересечения границы (в отличие от пограничных переходов), будет квалифицироваться не как уголовно-гражданское правонарушение, а как преступление против государственной безопасности.

Соответственно, ответственность за борьбу с такой контрабандой будет передана от полиции Израиля общей службе безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛу.

Дела о контрабанде будут сразу направляться в окружные суды, а не в мировые, а максимальное наказание будет повышено до 9 лет тюрьмы.

Силовые структуры долгое время выступали против закона, однако изменили свою позицию на фоне резкого роста контрабанды оружия в Израиль из Египта и Иордании с применением дронов. По данным спецслужб, к росту контрабанды причастны враждебные государства, и в первую очередь – Иран.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2026

ЦАХАЛ и МАГАВ предотвратили контрабанду оружия на границе с Иорданией
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2026

Предотвращена контрабанда оружия на границе с Иорданией