Иностранные игроки баскетбольного клуба "Апоэль-Иерусалим" хотят уехать из Израиля из-за войны

Иностранные игроки баскетбольного клуба "Апоэль" (Иерусалим) уведомили руководство на фоне обострения ситуации с Ираном, что они не чувствуют себя в безопасности и хотят уехать из Израиля. Об этом написал сайт "Сругим".

Легионеры объявили о своем решении накануне матча полуфинальной серии плей-офф чемпионата Израиля против тель-авивской команды "Апоэль", который должен состояться 9 июня. По состоянию на вечер 8 июня, матч фигурирует в расписании и должен пройти без ограничения на количество зрителей.

Издание пишет, что руководство иерусалимского клуба проводит срочные переговоры с иностранными игроками, пытаясь убедить их изменить решение.