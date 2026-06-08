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Иностранные игроки баскетбольного клуба "Апоэль-Иерусалим" хотят уехать из Израиля из-за войны

Иерусалим
Баскетбол
Война с Ираном
время публикации: 08 июня 2026 г., 20:55 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 21:01
Иностранные игроки баскетбольного клуба "Апоэль-Иерусалим" заявили, что покидают Израиль из-за войны
AP Photo/Eric Gay

Иностранные игроки баскетбольного клуба "Апоэль" (Иерусалим) уведомили руководство на фоне обострения ситуации с Ираном, что они не чувствуют себя в безопасности и хотят уехать из Израиля. Об этом написал сайт "Сругим".

Легионеры объявили о своем решении накануне матча полуфинальной серии плей-офф чемпионата Израиля против тель-авивской команды "Апоэль", который должен состояться 9 июня. По состоянию на вечер 8 июня, матч фигурирует в расписании и должен пройти без ограничения на количество зрителей.

Издание пишет, что руководство иерусалимского клуба проводит срочные переговоры с иностранными игроками, пытаясь убедить их изменить решение.

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