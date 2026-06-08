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Израиль

Протест ультраортодоксов в Иерусалиме против строительства трамвая, задержаны два человека

Полиция
Акции протеста
время публикации: 08 июня 2026 г., 23:11 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 23:11
Протест ультраортодоксов в Иерусалиме против строительства трамвая, задержаны два человека
Chaim Goldberg/Flash90

На улице Бар-Илан в Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксальной общины против строительства скоростного трамвая.

Демонстранты перекрывали движение, поджигали мусор в мусорных контейнерах, ломали заграждения и пытались нанести ущерб строительной технике.

Полиция и бойцы пограничной полиции применили силу для наведения порядка.

Двое участников протеста были задержаны во время акта вандализма на участке, на котором ведутся работы по прокладке трамвайных путей.

В полиции назвали сегодняшние беспорядки "серьезным инцидентом", обвинив демонстрантов в насилии и нанесении ущерба общественной инфраструктуре, предназначенной для всех жителей города. В заявлении правоохранительных органов говорится, что акты вандализма, умышленное причинение ущерба и блокировка центральных транспортных артерий нарушают нормальный ритм жизни и наносят ущерб общественной безопасности.

Израиль
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