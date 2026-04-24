С убийства работника пиццерии в Петах-Тикве прошло три дня, никто не арестован, полиция молчит

Убийца 21-летнего Иману Биньямина Залики все еще на свободе, и полиция не публикует никакой информации о ходе расследования. Залика работал в пиццерии Pizza Hut в районе Кфар-Ганим в Петах-Тикве и был убит подростками, которым он сделал замечание. В этой закусочной он проработал пять лет: в 16 лет устроился курьером, чтобы помогать своим многодетным родителям, и за годы работы дорос до начальника смены.

Во время Дня независимости в пиццерию пришла группа подростков: они шумели, толкали друг друга и брызгали на посетителей "снежным" спреем из баллончиков. Залика попросил их прекратить беспокоить посетителей, подростки начали агрессивно пререкаться, и Залика попросил их уйти. Однако на этом все не закончилось.

Около часа ночи Иману Биньямин Залика завершил работу, закрыл филиал пиццерии и собирался идти домой. Подростки поджидали его. Они напали на Залику, тот пытался защищаться, и тогда его ударили ножом в ногу, пробив бедренную артерию, после чего сбежали с места преступления. Иману потерял много крови, был госпитализирован в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но в четверг вечером 21-летний Иману Биньямин Залика скончался от полученных ран.

Нападение на Иману Биньямина Залику шокировало город, сообщение о его смерти широко разошлось в социальных сетях. Мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг опубликовал сообщение о смерти молодого человека, назвав происшествие "немыслимым". Он обратился ко всем подросткам с призывом избегать насилия, подчеркнув, что в насилии нет никакого героизма, одно только разрушение. "Один момент ярости может разрушить всю жизнь – жертвы, его семьи и жизни самих нападавших", – отметил Гринберг. Он призвал родителей поговорить с детьми, проверять, с кем и как они проводят время, особенно вечером и ночью. "Мы должны действовать сообща, чтобы предотвратить следующий инцидент".

Родственница Иману Биньямина Залики рассказала, что спустя три дня после нападения все еще нет арестованных, и полиция молчит о произошедшем. Как сообщает Walla, бесчинствующие подростки попали на видео камеры наблюдения в пиццерии, и были видны их лица. Тем не менее, полиция не сообщала ни о ходе расследования, ни об арестах. Когда в больнице Иману сражался за жизнь, жители Петах-Тиквы приходили в пиццерию, где он работал, писали на импровизированном плакате пожелания о его выздоровлении. Когда поступило сообщение о его смерти, возле пиццерии начали зажигать свечи и приносить к ее дверям цветы.