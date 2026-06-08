ANSA: прокуратура Рима начала расследование в отношении Бен-Гвира по делу о "флотилии Сумуда"

Прокуратура Рима начала расследование в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира по делу о задержании участников "флотилии Сумуда". Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

По данным агентства, среди материалов расследования фигурирует видеозапись, на которой Бен-Гвир запечатлен в порту Ашдода с задержанными участниками флотилии. На кадрах видно, как активисты стоят на коленях с завязанными руками, а министр ходит между ними с израильским флагом и выкрикивает: "Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева! Каникулы закончились!".

По информации ANSA, в Риме уже несколько недель ведется расследование обстоятельств перехвата флотилии израильскими властями. Среди участников "прорыва морской блокады Газы" были граждане Италии. В рамках расследования, по данным агентства, среди прочего проверяются подозрения на то, что задержанные подверглись пыткам.