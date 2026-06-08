Минфин отчитался о сокращении дефицита госбюджета, но предупредил, что это временно

Министерство финансов сообщило, что в мае 2026 года совокупный дефицит бюджета за последние 12 месяцев снизился на 0,05% до 3,75% ВВП (около 81,2 миллиарда шекелей).

Целевой потолок дефицита, установленный в законе о государственном бюджете на 2026 год, составляет 4,9%.

Снижение дефицита обусловлено, среди прочего, ростом налоговых поступлений. С начала 2026 года сбор налогов вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 261,3 миллиарда шекелей, что опережает прогноз, заложенный в закон о госбюджете.

Вместе с тем, в финансовом ведомстве предупреждают, что во второй половине года государственные расходы существенно вырастут.