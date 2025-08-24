Около Кафр-Касема обнаружен сгоревший автомобиль с останками двух человек
время публикации: 24 августа 2025 г., 00:07 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 05:34
Полиция уведомила о начале расследования после обнаружения останков двух человек в сгоревшем автомобиле недалеко от Кафр-Касема.
Сгоревшую машину нашли на открытой местности между населенными пунктами Кафр-Бара и Кафр-Касем.
Найденные останки переданы для идентификации в Институт судебной медицины Абу Кабир.
По данным службы "Маген Давид Адом", в сгоревшей машине были найдены останки двух мужчин.