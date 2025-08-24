401-я бригада ЦАХАЛа действует в Джабалии. Видео

Силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" (162-я дивизия) действуют в Джабалии, на севере сектора Газы, уничтожая наземную и подземную инфраструктуру террористов.

За последние дни в этом районе был обнаружен еще один туннель, уничтожены боевики, разрушено здание, которое ХАМАС использовал в качестве временного штаба.

Ранее 401-я бригада действовала в районе Дардж-Туффа, на востоке города Газа.