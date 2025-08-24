x
24 августа 2025
Израиль

ЦАХАЛ сообщает подробности авиаударов по хуситам в Йемене: атакован президентский комплекс

Йемен
Хуситы
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 августа 2025 г., 17:08 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 17:19
Электростанция "Хазиз" после атаки (архив)
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа некоторое время назад, пользуясь разведданными АМАНа, атаковали военную инфраструктуру хуситского террористического режима в районе столицы Йемена Саны.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, были атакованы: военный комплекс, в котором находится президентский дворец, электростанции "Асар" и "Хазиз", а также топливный резервуар: все эти объекты использовались для военной деятельности хуситов.

Удары были нанесены в связи с повторными атаками хуситов против Государства Израиль и его граждан, включая запуски ракет "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов в направлении Израиля.

Президентский дворец в районе Саны расположен в военном комплексе, откуда ведется управление военными операциями хуситского террористического режима. Атакованные электростанции "Хазиз" и "Асар" использовались хуситами для электроснабжения террористической деятельности.

Хуситский террористический режим действует под руководством Ирана и благодаря иранскому финансированию с целью нанесения ущерба Израилю и его союзникам. Хуситы используют морское пространство для террористической деятельности против транзитных и торговых судов, нанося ущерб международному судоходству.

ЦАХАЛ продолжит применять силу против продолжающихся атак хуситского террористического режима на государство Израиль и будет устранять любую угрозу гражданам Израиля – там, где это потребуется.

