Учитель средних классов арестован по подозрению в сексуальных отношениях с ученицей

Сотрудники полиции Центрального округа арестовали жителя Шарона, учителя средних классов ("хативат бейнаим") по подозрению в том, что он на протяжении нескольких лет поддерживал сексуальные отношения с ученицей – с тех пор, как девочке было 12 лет.

Речь идет о переводе в открытую фазу расследования жалобы несовершеннолетней девочки, которая рассказала, что в течение нескольких лет подвергалась сексуализированному насилию со стороны учителя, в том числе и в стенах школы.

Подозреваемый был задержан для допроса, у него также изъяты цифровые носители информации для сбора доказательств и выявления других возможных жертв. По результатам допроса полиция намерена просить о продлении срока содержания подозреваемого под стражей.