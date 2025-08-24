ВВС Израиля нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, атакованы склады оружия

Израильские боевые самолеты нанесли в воскресенье, 24 августа, серию авиаударов по объектам террористической инфраструктуры движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене.

Удары были направлены на несколько центральных районов действия хуситов, включая столицу Йемена Сану, портовый город Ходейда и другие объекты. Сообщается, что были атакованы цели рядом с президентском дворцом и рядом с ракетными базами, была атакована также электростанция Хазиз.

Операция была направлена на цепочки снабжения хуситов и на центральную террористическую инфраструктуру, в ряде случаев произошли вторичные взрывы, свидетельствующие о детонации взорвавшихся на месте боеприпасов.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр обороны Исраэль Кац и глава Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир следили за ходом операции их бункера в правительственном комплексе Кирия.

Йеменский телеканал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, сообщает, что в атаке участвовали более десяти израильских истребителей, которые выпустили не менее 35 ракет.

Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет: боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа, пользуясь разведданными АМАНа, атаковали военную инфраструктуру хуситского террористического режима в районе столицы Йемена Саны. Были атакованы: военный комплекс, в котором находится президентский дворец, электростанции "Асар" и "Хазиз", а также топливный резервуар: все эти объекты использовались для военной деятельности хуситов. Удары были нанесены в связи с повторными атаками хуситов против Государства Израиль и его граждан, включая запуски ракет "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов в направлении Израиля.

В прошлый раз ЦАХАЛ атаковал в Йемене 17 августа 2025 года. Тогда были нанесены удары по цели в районе электростанции Хазиз, в Санхане, к югу от Саны.

В августе 2025 года хуситы не менее четырех раз атаковали Израиль, запуская баллистические ракеты, кроме того многократно фиксировались попытки атак со стороны Йемена с применением ударных беспилотников.

Согласно данным предварительного расследования ЦАХАЛа, в пятницу, 22 августа, хуситы осуществили запуск в сторону Израиля ракеты с разделяющейся боевой частью. Это был первый запуск хуситами ракеты, боеголовка которой отделяется в воздухе и распадается на несколько частей подобно кассетной боевой части.