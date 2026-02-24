Обращение Зеленского к украинскому народу: "Сегодня четыре года, как Путин берет Киев за три дня"

24 февраля 2026 года, в четвертую годовщину с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, украинский президент Владимир Зеленский выступил с обращениями к своим соотечественникам.

"Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. Это очень многое говорит о нашем сопротивлении, о том, как же борется Украина все это время. За этими словами миллионы наших людей, большое мужество, очень тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина преодолевает с 24 февраля", – сказал глава государства согражданам.

Зеленский напомнил, что в самом начале российского вторжения отверг предложение президента США Джо Байдена покинуть страну, ответив, что ему нужно оружие, а не такси. "Украина – наш дом, и мы все понимали, что нужно делать. Этот выбор вместе со мной сделали миллионы украинцев", – заявил он.

"Мы победили, когда казалось, что этот февраль никогда не кончится. Мы победили в первую весну великой войны. Это был поворотный момент, и тогда, впервые, у нас появилась мысль – мы можем сделать это. Тогда Украина ответила: "Вы хотите поставить меня на колени? Я только завязала берцы", – сказал Зеленский

Президент напомнил о преступлениях российских военных, о Буче, о мариупольском театре с надписью "дети", об уничтоженном самолете "Мрия": "Люди так не воюют. Люди так не поступают. Украинцы об этом не забудут. Эти кадры должны увидеть все, кто протягивает руку российскому злу и покупает у Путина нефть".

"Сила, которая держит нас все эти годы – вы, наш народ. Вы – это сопротивление. Возможно, ваши глаза устали, но ваши спины не сгибаются. Я благодарю всех, кто держит на плечах нашу независимость. Тех, кто воюет, лечит, учит. Тех, кто приносит в наши дома свет и тепло. Я горжусь вами. Я верю в каждого из вас – великий народ великой Украины", – заявил глава государства.