Депутат городского совета Вены от социал-демократов Аслихан Бозатемур подала официальный протест против планов возвести в австрийской столице памятник польскому королю Яну Собескому, который спас город от турецкого завоевания в 1683 году.

"В Вене нет места монументу, который разжигает ксенофобию, исламофобию и антитурецкие настроения. Подобная "героизация" угрожает подстрекательством к ненависти и изоляции. Мемориалы должны отражать разнообразие, сбалансированный исторический контекст", – сообщила она.

Как пишет сайт The European Conservative, представитель "Партии свободы" Максимилиан Краусс обвинил социал-демократов в исторический амнезии, назвав польского короля освободителем Вены.

Каролина Хюнгерландер из Австрийской народной партии заявила, что подлинная интеграция невозможна без принятия истории и культуры страны: "Оборона от турок в 1683 году – один из неотъемлемых столпов прошлого нашего города".

Польский король Ян Собеский стал лидером христианской коалиции, победившей османскую армию в битве Каленберге 12 сентября 1683 года, снявшей осаду австрийской столицы и остановившей мусульманскую экспансию.

Строительство мемориала была начато 15 лет назад, но остановлено в 2024 году после того, как социал-демократы, возглавлявшие коалицию в горсовете, заявили, что памятник будет способствовать исламофобии. Однако в последнее время дискуссия возобновилась.

Добавим, что улица, на которой расположено посольство Турции в Австрии, носит имя принца Евгения Савойского, прославившегося победами над османской армией при Петроварадине и Белграде. О последнем событии рассказывает песня "Славный рыцарь принц Евгений".