В гробнице Иосифа прошла торжественная церемония внесения Свитка Торы

Минувшей ночью тысячи израильтян посетили гробницу Иосифа в Шхеме. Паломничество, приуроченное к наступлению месяца Адар, было организовано региональным советом Шомрон при поддержке ЦАХАЛа и волонтеров администрации святых мест.

Центральным и наиболее трогательным событием ночи стало внесение нового Свитка Торы. Этот дар, сделанный анонимным меценатом, посвящен памяти павших воинов и ушедших из жизни учеников иешивы "Од Йосеф Хай", сообщает пресс-служба регионального совета Шомрон.

Церемония завершения Свитка (написание последних букв) прошла в стенах бейт-мидраша ешивы "Од Йосеф Хай". Это место имеет глубокое символическое значение: именно здесь на протяжении двадцати лет, вплоть до вынужденного ухода из Шхема, учились студенты ешивы. В написании последних строк приняли участие семьи погибших, раввины и общественные деятели.

Пока Свиток будет храниться в поселении Ицхар. Однако, по словам организаторов, это лишь временная мера – до тех пор, пока иешива вместе со своей святыней не сможет окончательно вернуться в Шхем.

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган подчеркнул историческую важность момента: "Сегодня мы сделали еще один важный шаг к восстановлению еврейского присутствия у гробницы Иосифа. Мы здесь не как частные лица, а как представители всего народа Израиля. Мы стоим на этой земле от имени наших праотцов и от имени самого Иосифа. Мы верим, что историческая справедливость будет восстановлена, и мы вернемся сюда навсегда".

Депутат Кнессета Цви Суккот, активно выступающий за возвращение святыни, напомнил о библейских корнях этого места: "В Книге Иисуса Навина описано, с какой любовью колена Израилевы принимали Тору именно здесь, в Шхеме. Печально, что сегодня Свиток Торы не может оставаться в этих стенах из-за трагических событий прошлого. Настало время исправить эту несправедливость и вернуть гробнице Иосифа её статус постоянно действующего духовного центра".

В мероприятии также приняли участие заместитель мэра Тель-Авива Хаим Горен, главы иешив, офицеры ЦАХАЛа и сотни верующих, для которых эта ночь стала символом надежды и духовной преемственности.

Безопасность мероприятия обеспечивали крупные силы ЦАХАЛа. Военные действовали не только около гробницы, но и в других районах города Шхем.

Два месяца назад министр обороны Исраэль Кац утвердил разрешение на посещение евреями гробницы праотца Йосефа в Шхеме в дневные часы. Поэтому теперь паломников не вывозят из Шхема до рассвета.

Посещение гробницы Йосефа в Шхеме требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организовывается подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

За последние месяцы было несколько попыток незаконного проникновения израильтян к гробнице Шхема, без согласования с ЦАХАЛом. О пострадавших в результате этих инцидентов не сообщалось.

2 октября 2023 года несколько туристов без согласования с ЦАХАЛом прошли в Шхем к гробнице Йосефа, где на них было совершено нападение. Двое туристов получили ранения. Военные оказали помощь пострадавшим и вывели их из Шхема.

30 августа 2022 года пять израильтян, без согласования с ЦАХАЛом пробравшиеся минувшей ночью в комплекс гробницы Йосефа в Шхеме, были обстреляны террористами. Двое паломников, жители Иерусалима и Бейтар-Илита 17 и 22 лет, получили пулевые ранения. Автомобиль, на котором они прибыли в комплекс, был подожжен в ходе начавшихся беспорядков. На допросе паломники утверждали, что направлялись в Бней-Брак, а в гробницу попали по ошибке.

10-11 апреля 2022 года гробница Йосефа была разгромлена экстремистами из Шхема. Правительство Израиля резко осудило эти действия, возложив на палестинскую администрацию ответственность за происшедшее и потребовав восстановить гробницу.

Ранее могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме. После чего возобновились регулярные массовые паломничества верующих евреев в гробницу Йосефа.

В октябре 2015-го арабы вновь устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация. Очередной ремонт был осуществлен в апреле-мае 2018 года.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.