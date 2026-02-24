x
24 февраля 2026
Мир

Правительство Франции объявило бойкот американскому послу Чарльзу Кушнеру

США
Франция
время публикации: 24 февраля 2026 г., 11:40 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 11:44
Чарльз Кушнер
AP Photo/John Minchillo

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что посол США в Париже Чарльз Кушнер будет лишен возможности общаться с министрами после того, как он проигнорировал вызов в МИД, направив вместо себя заместителя.

"Поскольку речь идет о непонимании базовых ожиданий от миссии посла, министр потребовал лишить его прямого доступа к членам французского правительства. При этом он сможет выполнять свои обязанности и общаться с чиновниками", – говорится в заявлении, распространенном пресс-службой дипломатического ведомства.

Вызов посла в МИД был связан с постом, опубликованным Государственным департаментом США в социальных сетях после смерти 14 февраля 23-летнего ультраправого активиста Кантена Деранка, двумя днями ранее жестоко избитого в Лионе ультралевыми. Пост был перепечатан посольством.

"Деранк был убит боевиками-леваками, что вызывает обеспокоенность всех нас. Уровень насилия со стороны радикальных левых нарастает, и смерть Деранка свидетельствует, насколько это угрожает общественной безопасности", – сообщил Государственным департамент.

"Мы отвергаем попытки использовать эту трагедию в политических целях, особенно, когда семья погружена в траур. Международное реакционное движение не имеет права преподавать нам уроки, особенно в том, что касается насилия", – ответил на это министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Добавим, что Чарльз Кушнер – близкий родственник президента США Дональда Трампа. Его сын Джаред – зять президента.

Мир
