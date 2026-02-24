x
Израиль

Израиль направит 117 мобильных генераторов в Киевскую область для борьбы с энергокризисом

Израиль
Украина
Война в Украине
Гидеон Саар
МИД
время публикации: 24 февраля 2026 г., 11:52 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 11:52
Израиль направит 117 мобильных генераторов в Киевскую область для борьбы с энергокризисом
AP Photo/Vladyslav Musiienko

Министр иностранных дел Гидеон Саар провел телефонный разговор с раввином Меиром Стамблером, председателем Федерации еврейских общин Украины (FJCU). Беседа состоялась в день четвертой годовщины начала российско-украинской войны, отмечает пресс-служба главы МИД.

В ходе разговора глава МИД сообщил раввину, что завтра Израиль передаст Киевской области 117 мобильных генераторов. Это решение последовало за переговорами министра Саара с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой относительно энергетической ситуации в регионе.

В ходе беседы глава МИД Саар осведомился о текущей ситуации в Украине и положении еврейских общин, направив их членам поздравления с наступающим праздником Пурим.

Раввин Меир Стамблер поблагодарил министра иностранных дел Саара за поддержку и теплую беседу, а также за солидарность с народом Украины и связь с местной еврейской общиной, отметив, что его позиция придает сил членам общины. Кроме того, раввин выразил благодарность министру за создание форума J50, объединяющего лидеров еврейских общин со всего мира, отметив, что усилия министра в отношении диаспоры крайне значимы.

Раввин также сказал министру: "Мы переживаем здесь большие трудности, но я и мои коллеги – раввины, посланники ХАБАДа – полны решимости оставаться на местах. Это наша миссия, любой ценой, как завещал нам Любавичский Ребе". Он рассказал министру, что в эти дни Федерация разослала по всей Украине праздничные наборы к Пуриму, включающие Свитки Эстер в переводе на украинский язык, чтобы дать возможность евреям страны исполнить заповеди праздника и принести им радость.

В завершение беседы раввин Стамблер поблагодарил министра Саара за поддержку и отметил, что, несмотря на тяжелую ситуацию в Украине, местные евреи также внимательно следят за событиями в Израиле.

