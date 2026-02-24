x
Израиль

В Негеве проведена масштабная операция по борьбе с торговцами оружием

Полиция
Криминал в арабском секторе
Негев
время публикации: 24 февраля 2026 г., 08:08 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 08:12
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля объявила о завершении масштабной тайной операции на юге страны, в ходе которой были изобличены десятки подозреваемых в торговле и хранении нелегального оружия.

В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что внедренные агенты действовали под прикрытием в преступных сетях, включая структуры, действующие в бедуинском секторе на юге страны. Они вошли в доверие к ключевым фигурам и собрали доказательства против десятков подозреваемых. В рамках операции были проведены десятки контролируемых сделок по закупке оружия.

Согласно опубликованной информации, в ходе операции агенты приобрели, среди прочего, 13 винтовок M-16, 11 пистолетов Glock и магазины к ним. Общая стоимость изъятого оружия оценивается более чем в 1 млн шекелей.

Утром 24 февраля, после перехода расследования в открытую фазу, бойцы пограничной службы и сотрудники полиции провели рейды в Рахате, Хуре, Лакии и прилегающих районах. Подозреваемые были задержаны и доставлены на допрос. Позднее их должны доставить в мировой суд Беэр-Шевы для рассмотрения ходатайства о продлении ареста.

Израиль
