Экономика

Всемирный банк: на восстановление Украины потребуются 0,6 триллиона долларов

Война в Украине
Украина
время публикации: 24 февраля 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 09:13
Согласно отчету Всемирного банка, представленному совместно с правительством Украины, Еврокомиссией и ООН, на восстановление Украины после четырех лет войны потребуются 588 миллиардов долларов на протяжении десяти лет.

Почти 100 миллиардов долларов необходимы для восстановления транспортной инфраструктуры, 90 миллиардов долларов – на восстановление жилого фонда, 63 миллиарда – на восстановление торгово-промышленного сектора, 55 миллиардов – на сельское хозяйство, около 28 миллиардов – на разминирование и ликвидацию последствий взрывов.

