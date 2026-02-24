Всемирный банк: на восстановление Украины потребуются 0,6 триллиона долларов

Согласно отчету Всемирного банка, представленному совместно с правительством Украины, Еврокомиссией и ООН, на восстановление Украины после четырех лет войны потребуются 588 миллиардов долларов на протяжении десяти лет.

Почти 100 миллиардов долларов необходимы для восстановления транспортной инфраструктуры, 90 миллиардов долларов – на восстановление жилого фонда, 63 миллиарда – на восстановление торгово-промышленного сектора, 55 миллиардов – на сельское хозяйство, около 28 миллиардов – на разминирование и ликвидацию последствий взрывов.