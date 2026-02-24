x
24 февраля 2026
Директор исламской школы Сиднея опубликовал видео в поддержку ХАМАСа

время публикации: 24 февраля 2026 г., 09:16
Директор исламской школы Сиднея опубликовал видео в поддержку ХАМАСа
AP Photo/Rick Rycroft

Управление образования штата Новый Южный Уэльс начало расследование в связи с публикацией директором одной из крупнейших исламских школ Австралии видео в поддержку террористической группировки ХАМАС. Фаразу Номани пришлось уйти с поста директора.

Как сообщает Sky News Australia, в прошлом пропалестинский активист, был связан с радикальным исламистским движением Хизб ут-Тахрир, проповедывающим джихад, и выступал на их мероприятиях.

Опубликованное Номани видео боевиков ХАМАСа сопровождается обращенной к Аллаху молитвой даровать победу воинам ислама, дать им сжать врагов за горло, поразить все цели и признать погибших мусульман мучениками за веру.

Парламентская оппозиция потребовала от министерства просвещения лишить школу короля Фахда в Сиднее федерального финансирования.

