"Ракевет Исраэль" добавит поезда в Иерусалим в дни Пурима

В дни праздника Пурим, как ожидается, сотни тысяч израильтян примут участие в праздничных мероприятиях по всей стране – с вечера Пурима до ночи Шошан-Пурим. На фоне ожидаемого роста нагрузки компания "Ракевет Исраэль" сообщает о введении специального расписания и усилении линии в Иерусалим и из него.

В период праздника Пурим – в понедельник, вторник и среду 2-4 марта, движение поездов в Иерусалим будет организовано по специальному расписанию. Будут добавлены дополнительные рейсы в дневные и ночные часы, чтобы максимально обеспечить высокий спрос.

Сотрудники "Ракевет Исраэль" будут размещены на различных станциях, чтобы информировать пассажиров, помогать им и направлять их.

На линии "Иерусалим "Ицхак Навон" – Модиин" будут продлены часы работы, и движение поездов завершится в полночь вместо 21:00. Изменится и частота движения: в эти дни в каждом направлении будет отправляться два поезда в час.