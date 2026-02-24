Бывшая королева красоты Израиля подала в полицию жалобу на мошенничество

Победительница конкурса "Мисс Израиль 2014" и модель Мор Маман подала в полицию жалобу на мошенничество со стороны компании Petit Amor.

Маман, являвшаяся лицом рекламной кампании по продаже костюмов для Пурима, начала получать большое количество обращений от покупательниц, заказавших костюмы Petit Amor, но так и не получивших заказанное или получивших бракованный товар.

Модель опубликовала в социальной сети Instagram сообщение, в котором подчеркнула, что не является владелицей компании, и что она передавала жалобы представителям Petit Amor, которые заверяли ее, что "все урегулировано".

"По отношению ко мне поступили несправедливо – меня обманули и солгали мне. Воспользовались моим именем. Я была лицом Petit Amor, но не являлась владельцем бизнеса. На практике каждый раз, когда вы обращались ко мне с жалобой, я передавала запрос дальше, и мне говорили, что все решается и заказы отправлены. Я объясняла вам, что доставка в пути, потому что именно это мне сообщали. Лишь недавно мы начали осознавать масштаб произошедшего. Я сама мама и знаю, каково это – разочаровать ребенка, особенно на Пурим, который должен быть самым радостным праздником", – говорится в заявлении Мор Маман.