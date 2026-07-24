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Израиль

После серии терактов ЦАХАЛ готовится к масштабной операции в Иудее и Самарии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 24 июля 2026 г., 13:39 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 13:51
После серии терактов ЦАХАЛ готовится к масштабной операции в Иудее и Самарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

После теракта, совершенного ранее в пятницу в районе деревни Таль в зоне ответственности бригады "Шомрон", ЦАХАЛ готовится к проведению масштабной оперативной деятельности в Иудее и Самарии.

В связи с этим принято решение о запрете увольнений военнослужащих и усилении группировки войск по всей зоне.

В ночь на пятницу военнослужащие ЦАХАЛа задержали разыскиваемых, подозреваемых в подстрекательстве к террору и совершению терактов, допросили подозреваемых и обнаружили оружие.

За минувшую неделю силы ЦАХАЛа задержали в Иудее и Самарии более 80 разыскиваемых, в том числе лиц, занимавшихся подстрекательством, активистов ХАМАСа, подозреваемых в забрасывании камнями и бутылками с зажигательной смесью, а также террористов, причастных к изготовлению и применению взрывных устройств.

Израиль
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