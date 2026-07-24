ШАБАК участвует в поисках четырехлетнего Юваля Когана: признаков похищения нет

Продолжаются масштабные поиски четырехлетнего Юваля Когана, который пропал в четверг днем во время прогулки с отцом и двумя старшими сестрами в районе пляжа Хофит в Ашкелоне. Поиски идут на суше, в воде и с воздуха при участии полиции, волонтеров, спасательных служб, водолазов ЗАКА и других организаций.

По данным полиции, мальчик находился на прогулке с отцом. В какой-то момент они потеряли друг друга из виду, и отец сообщил о его исчезновении. Район поисков охватывает обширную территорию – от северного пляжа Ашкелона до поселка Ницаним. Спасатели прочесывают песчаные дюны, кустарники и другие места, где мог укрыться ребенок.

Генеральный инспектор полиции Израиля Дани Леви прибыл в полевой штаб полиции на побережье Ашкелона, чтобы провести оценку оперативной обстановки с участием командиров подразделений, а также представителей экстренных и спасательных служб, задействованных в поисках четырехлетнего Юваля Когана.

На протяжении всей ночи глава полиции поддерживал постоянную связь с командующим Южным округом Хаимом Бублилем, получал регулярные доклады о ходе поисковой операции, отдавал распоряжения подразделениям и приказал задействовать все силы, средства и возможности полиции Израиля для поиска ребенка.

Накануне вечером к розыскам мальчика подключилась Служба общей безопасности (ШАБАК)задействовав свои возможности для установления местонахождения ребенка и определения наиболее перспективных направлений поиска. В системе безопасности подчеркивают, что на данный момент нет признаков того, что речь идет о похищении или инциденте на националистической почве. При этом рассматриваются различные версии произошедшего.

Мать мальчика Дина Коган в социальных сетях обратилась к общественности с просьбой о помощи. По ее словам, сын пропал почти сутки назад, ему грозит обезвоживание, и семья просит мобилизовать все возможные силы для его поиска. Она подчеркнула, что не знает, что произошло с ребенком, и не исключает никаких версий, однако официальные органы пока не располагают данными, указывающими на похищение.