Осторожно, фишинг: мошенники рассылают SMS от имени "Хеврат Хашмаль"

Электрическая компания "Хеврат Хашмаль" предупредила клиентов о распространившейся в последние дни мошеннической схеме с использованием SMS-сообщений.

В "Хеврат Хашмаль" в последние часы получили множество обращений от клиентов, получивших текстовые сообщения, которые выдают себя за официальные уведомления Электрической компании. В них утверждается, что клиенту якобы полагается денежный возврат, и предлагается перейти по внешней ссылке для его получения.

В компании подчеркивают, что речь идет о попытке мошенничества, и призывают не переходить по ссылкам из подобных сообщений, а также не сообщать личные данные, пароли или реквизиты банковских карт.

Электрическая компания напоминает, что официальные сообщения содержат идентификационные данные клиента и направляются только через официальные каналы связи. При возникновении сомнений рекомендуется обращаться в службу поддержки по телефону 103 или использовать официальные сервисы компании.